Polo per l'infanzia di Trentacapilli, esposti i progetti

A partire da oggi si tiene ad Altamura la mostra dei progetti vincitori dei concorsi di progettazione banditi dai Comuni di Altamura, Bari e Capurso per garantire la qualità della progettazione nella realizzazione di Poli per l'infanzia (art. 3, D. Lgs. n. 65/2017), con l'assegnazione dei premi e delle menzioni del concorso riguardante il polo "0-6 anni" da realizzare ad Altamura, presso il quartiere Trentacapilli e Lama di Cervo."L'Amministrazione comunale di Altamura, in collaborazione con Regione Puglia, ha posto in essere una serie di iniziative - afferma la sindaca Rosa Melodia - volte a promuovere il percorso attuativo dell'importante riforma legislativa approvata con il Decreto n. 65/2017; l'integrazione dei sistemi educativo e scolastico da zero a sei anni è un tema che ci appassiona e al contempo ci impegna verso le bambine e i bambini e ciò significa investire sul nostro futuro".Oggi, alle ore 16,30, presso l'ex Monastero di Santa Croce nel centro storico è in programma l'inaugurazione della mostra dei progetti vincitori dei concorsi di progettazione e del catalogo di tutti i progetti candidati. Oltre alla sindaca, è prevista la partecipazione dell'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Sebastiano Leo. Il 4 e il 5 dicembre l'esposizione si sposterà presso la chiesa del Santissimo Redentore, quindi nel quartiere dove le strutture verranno realizzate.Il progetto vincitore del polo innovativo per l'infanzia bandito dal Comune di Altamura è firmato dall'architetto altamurano Pietro Colonna. S'intitola "La casa delle ferule" (nella foto).Il polo per l'infanzia prevede la realizzazione di un plesso dedicato alla cura, all'educazione e all'istruzione di bambini tra 0 e 6 anni, che contenga spazi destinati ad asilo nido, una sezione primavera, sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di 125 alunni e altri spazi per servizi educativi.