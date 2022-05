Mura megalitiche, attività di pulizia dei volontari

Le associazioni "Plastic free" e "2Hands" hanno organizzato ieri una domenica ecologica per la pulizia in un tratto di via Mura Megalitiche, raccogliendo rifiuti di vario genere abbandonati a terra, nelle aiuole o addirittura tra le rocce della "passeggiata archeologica".Ancora una volta i volontari hanno dato una testimonianza concreta di legame con la propria città, dando un esempio civico per opporlo all'inciviltà o all'indifferenza di numerose altre persone che non si prendono cura nell'evitare che i propri rifiuti finiscano dispersi nell'ambiente. Raccolta e messa in bustoni molta immondizia: barattoli, bottiglie in vetro, cartacce, mozziconi di sigarette, plastica di vario genere.I volontari replicheranno quest'esperienza, come hanno anche fatto più volte in passato, per dimostrare ancora una volta che ciascun cittadino può e deve fare la propria parte innanzitutto a non sporcare e poi a dare una mano nel ridare decoro ai luoghi cittadini.All'evento sono stati presenti il Gruppo comunale di volontari di protezione civile e l'Anpana, coordinati dalla Protezione civile, per fornire bottigliette d'acqua nelle ore più calde della mattinata.