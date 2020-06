Multati altri 30 sporcaccioni

Per abbandono di rifiuti in periferia e in campagna

Con i pattugliamenti, con le fototrappole posizionate nei punti critici e con il controllo dei sacchetti sono stati individuati e multati altri trenta responsabili di abbandono al suolo di rifiuti di vario genere. L'attività è stata condotta dal comando di Polizia locale e in particolar modo dalla sezione controllo del territorio.L'abbandono dei rifiuti e il lancio delle buste di immondizia dai finestrini o dai bagagliai sono una piaga senza fine. I responsabili sono soggetti a sanzione amministrativa in base al codice dell'ambiente, da un minimo di 600 euro a un massimo di 3000 euro.In questa ondata di sanzioni, sono state comminate multe salate per un totale di circa 10.000 euro. Le persone sanzionate ora hanno l'obbligo di ripulire i siti inquinati e sporcati e se non provvedono scatta la denuncia per omessa bonifica, un reato penale. I controlli sul territorio sono ripresi a pieno regime dopo la fine del periodo di restrizioni per la pandemia Covid-19 e altre indagini sono in corso.(Foto di archivio)