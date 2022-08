Memorial Domi Martimucci, festa dello sport

Con una cornice di pubblico degna delle migliori occasioni, nei giorni scorsi si è concluso il memorial calcistico "Domi Martimucci", organizzato in collaborazione con la chiesa del Ss. Redentore di Altamura e il CSI. Una chiusura di memorial che ha visto trionfare la squadra del Portogallo che ha battuto la Francia in una sfida avvincente e per lunghi tratti bella ed esaltante.L'evento, che si è interamente svolto presso il Parco Culturale e Centro Sportivo DM10, è stato ogni sera una mix di passione, condivisione e amicizia oltreché di sano sport e momento ricreativo. Un modo quello di vedere lo sport da parte dell'associazione Noi siamo Domi onlus, fatto non solo di partite ma anche di contesto e unione, di momenti spensierati e attività ludiche di ogni genere, per piccoli e grandi. In occasione della finale, infatti, oltre alla presenza di gonfiabili per bambini e animazioni, vi sono stati: fuochi di artificio; un drone che riprendeva la gara dell'alto per immagini mozzafiato; un angolo gastronomico."Il tutto - spiega la onlus - a pochi giorni dal 7° anniversario della scomparsa dell'indimenticato e amato Domi, che tutte le squadre hanno ricordato logando le loro divise con la stella di Noi siamo Domi. Un gesto bellissimo che ricorderemo sempre e che fa capire quanto importante sia la memoria e il ricordo di un evento che ha segnato un'intera comunità. Un doveroso ringraziamento va ad Antonio Cannito, organizzatore principale del memorial nonché amico di lunga data di Domi ed ex amico di squadra con cui aveva un rapporto indissolubile che li teneva uniti in campo ed anche fuori, e ad Onofrio Chironna, anche lui storico amico di Domi con cui ha condiviso praticamente tutto, anche la passione del calcio. Un sentito grazie alle squadre e ai loro atleti che si sono distinti sul terreno di gioco con tenacia e sportività, lealtà e spirito di aggregazione e soprattutto al CSI e a Don Nunzio Falcicchio per l'ospitalità e la grande disponibilità dimostrata lungo il corso dell'evento".