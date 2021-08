Luna park, al via l'allestimento delle giostre

In via Le Fogge e via Martin Luther King, nell'area artigianale

allestimento delle attrazioni giovedì 12 agosto 2021;

apertura del Luna Park dal 13 al 16 agosto 2021 con messa in funzione delle attrazioni a partire dalle ore 19:00 sino alle ore 02:00,

montaggio delle attrazioni nella giornata di martedì 17 agosto 2021;

sospensione della musica differenziata nelle giornate di sabato e domenica alle ore 01:00 e nelle restanti giornate alle ore 24:00.

E' iniziato oggi l'allestimento e aprirà domani il luna park per la festa dell'Assunta. L'area scelta dall'amministrazione comunale corrisponde alle vie Le Fogge e Martin Luther King, nell'area artigianale di Grotta Formica, dove la presenza delle giostre è diventata una consuetudine di ogni anno.Come proposta alternativa era stata avanzata l'ipotesi di allestire il luna park in alcune parti dell'area industriale in via Gravina ma questo luogo è stato ritenuto non idoneo dalla categoria degli esercenti degli spettacoli viaggianti. Quindi la scelta è caduta di nuovo sulla zona artigianale di Grotta formica.Il Comune ha definito il periodo di occupazione del suolo pubblico e di funzionamento:Invece l'area dello stadio D'Angelo in via Mura Megalitiche è stata scelta per la rassegna estiva del Comune che inizierà il 14 agosto. Il nome più importante della rassegna è la cantante Noemi che il 26 agosto fa tappa ad Altamura con il suo tour.