Altamura celebra Santa Maria Assunta

Altamura celebra la protettrice Santa Maria Assunta, a cui è dedicata la Cattedrale. Una festa fatta quasi esclusivamente di momenti solenni ma senza bagni di folla né processione. Il programma delle celebrazioni tiene conto delle restrizioni sanitarie ed è quasi lo stesso dell'anno scorso.Alle 11.30 in programma la messa celebrata dal vescovo Giovanni Ricchiuti. Sul piano dei festeggiamenti civili, che si svolgeranno nel rispetto delle misure anti-Covid, sono da segnalare oggi il giro per le vie della città a cura della bassa musica "Euroband" e la serata in compagnia della street band "Musicalmente distanti", in programma domani alle 20.30. Non si tiene la processione. Ad occuparsi dell'organizzazione è l'associazione "S. Maria Assunta e S. Irene", affiancata dalle parrocchie "S. Nicola dei Greci" e "Cattedrale", con il patrocinio del Comune.Quella di oggi è una festa popolare, non è la festa patronale che invece ricorre il 5 maggio per Sant'Irene."Sanda Marì", così come ancora si dice nella forma dialettale, era una data importante per gli altamurani e segnava uno spartiacque nel calendario cittadino nelle abitudini sociali e di lavoro. Era il giorno in cui si chiudevano e si aprivano contratti ed affari, soprattutto nel campo agricolo. Oppure era il giorno in cui si saldavano i conti arretrati e si pagavano gli affitti. Significati sociali che ora non ci sono più. Rimangono ovviamente quelli religiosi e quelli festosi che li accompagnano.Le celebrazioni per la Madonna del Buoncammino inizieranno il 21 agosto. Anche in questo caso non ci saranno processioni. E' prevista la "peregrinatio Mariae" con il trasferimento della statua dal santuario alla Cattedrale e da qui alle altre parrocchie.