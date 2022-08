La città celebra la festa popolare di Santa Maria Assunta

Altamura celebra la festa popolare di Santa Maria Assunta, a cui è dedicata la Cattedrale. Una festa che torna nel pieno delle sue celebrazioni, dopo i due anni di limitazioni a causa delle restrizioni sanitarie.Alle 18.30, in Cattedrale, è prevista la messa presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti. A seguire, la processione in cui vengono portate in corteo le statue dell'Assunta (in argento, di scuola napoletana) e quella della patrona Sant'Irene che si festeggia il 5 maggio ma solo con i momenti solenni mentre i festeggiamenti sono riservati al periodo di Ferragosto, in concomitanza con il ritorno in città dei discendenti delle famiglie di origine (nel tempo emigrate in altre regioni o all'estero).Ad occuparsi dell'organizzazione è l'associazione "S. Maria Assunta e S. Irene", affiancata dalle parrocchie "S. Nicola dei Greci" e "Cattedrale", con il patrocinio del Comune.In programma anche spettacoli musicali: la MusicalBand per le strade; Alessandro Sette con "Canzoni in piazza" stasera alle 22.00; i Terraross (musica popolare) domani alle 21.30 allo stadio D'Angelo."Sanda Marì", così come ancora si dice nella forma dialettale, era una data importante per gli altamurani e segnava uno spartiacque nel calendario cittadino nelle abitudini sociali e di lavoro. Era il giorno in cui si chiudevano e si aprivano contratti ed affari, soprattutto nel campo agricolo. Oppure era il giorno in cui si saldavano i conti arretrati e si pagavano gli affitti. Significati sociali che ora non ci sono più. Rimangono ovviamente quelli religiosi e quelli festosi che li accompagnano.