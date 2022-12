Luci accese sul Natale altamurano

Questa sera sono state illuminate le installazioni natalizie in corso Federico II di Svevia e in piazza Duomo. La novità è un albero di Natale "3D led", dell'altezza di dieci metri e diametro di quattro. Inevitabilmente è già diventato oggetto di foto e selfie.Quest'anno le feste sono molto più sobrie, per vari motivi. Uno tra questi è la politica di risparmio energetico per l'aumento dei consumi che hanno fatto aumentare anche le spese pubbliche. Infatti le luci non resteranno accese tutta la notte. L'altro motivo è certamente legato alla nota situazione politica e amministrativa, tanto che non ci sono state feste per l'accensione delle luminarie. E un'altra ragione per evitare sfarzi è il momento particolarmente difficile che vivono molte famiglie, alle prese con mancanza di lavoro e con problemi economici che sono stati acuiti dalle bollette e dall'inflazione.Agli allestimenti concorrono anche i cittadini, gli imprenditori e i commercianti che illuminano negozi, vetrine, tratti di strade, alcuni claustri e alcune vie del centro storico o hanno realizzato altri allestimenti per le feste.Per gli eventi c'è il programma del Comune di sette concerti del Natale al Teatro Mercadante . Mentre per l'organizzazione di altre manifestazioni, è pubblicato un avviso pubblico - sempre del Comune - che scade il 12 dicembre. Questo è il testo dell'avviso: "Avviso per la realizzazione di attività ed iniziative ricreative e culturali pubbliche - Natale 2022. In vista delle festività natalizie 2022, l'Amministrazione Comunale comunica che coloro che intendano realizzare attività ed iniziative ricreative e culturali pubbliche sul territorio comunale potranno formulare la propria istanza per lo svolgimento delle manifestazioni, unicamente a mezzo pec all'indirizzo pubblica.sicurezza@pec.comune.altamura.ba.it tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 12 dicembre 2022".Aggiorneremo la nostra agenda con gli altri appuntamenti ed eventi che saranno programmati.