Liceo scientifico, la palestra dedicata a Maria Locapo

"Docente esemplare di scienze motorie. Capace di relazioni autentiche con gli studenti, colleghi e tutta la comunità scolastica". Con queste parole, impresse su una targa, la palestra del liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia" è stata dedicata alla compianta Maria Locapo, docente della scuola dal 1983 al 2010, scomparsa nel dicembre dello scorso anno.Quando si è parte di una comunità come la scuola, lo si è per sempre. Per le relazioni coltivate, per i segni lasciati, per il lavoro svolto, per i ricordi.L'intitolazione si è tenuta nei giorni scorsi, proprio nella palestra, dove la dirigente Giovanna Cancellara ha salutato i familiari di Maria Locapo e tutti gli intervenuti. Hanno partecipato anche la sindaca Rosa Melodia e l'ex preside Bianca Tragni.Alcuni momenti della cerimonia sono stati toccanti e intensi. E' stato anche proiettato un video, a cura della docente Rossella Simone e dei docenti di scienze motorie, in cui studentesse e studenti sono stati coinvolti in esibizioni sportive e artistiche. Nel corso della cerimonia di intitolazione sono stati ripercorsi tanti momenti della vita scolastica della compianta docente.