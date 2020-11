Lavori in corso sulla statale 96 per la pavimentazione

Sono iniziati oggi e proseguiranno nelle giornate di lunedì 16 e di giovedì 19 novembre i lavori di risistemazione della sede stradale sulla statale 96.Lavori che andranno a condizionare la percorribilità di alcuni segmenti della principale arteria murgiana, dal Km 57 e 350 al km 80 e 60. In questo tratto di strada, infatti, l'Anas sarà impegnata nelle operazioni di rifacimento della pavimentazione stradale.In particolare oggi e giovedì 19 novembre, dalle ore 07,00 alle ore 19,00, rimane chiusa la rampa di accelerazione in direzione Gravina, all'altezza della caserma militare dei Bersaglieri, allo svincolo posto al Km 76 e 900; mentre da lunedì 16 fino a venerdì 19 novembre, dalle ore 22,00 fino alla ore 06,00 del mattino successivo, verranno chiuse in alternanza le quattro rampe dello svincolo per Gravina, posto al km 72 e 800.