Lavori alla rete elettrica, una scuola chiusa il 19 maggio

Ordinanza comunale 21/2023 Comune di Altamura

Per la mancanza di energia elettrica a causa di lavori di manutenzione programmati dall'Enel nella giornata del 19 maggio, il commissario straordinario del Comune Iaculli ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura della scuola secondaria "Mercadante", sia il plesso centrale in piazza Zanardelli sia il limitrofo plesso in via Matera.Il provvedimento ha la durata di un solo giorno, corrispondente a quello in cui Enel ha programmato i lavori (19 maggio, di mattina e pomeriggio, in via Matera e in piazza Zanardelli). L'ordinanza è stata emessa "considerato che l'interruzione dell'energia elettrica, con annesso blocco delle centrali necessarie per l'alimentazione idrica, con conseguente interruzione dei relativi servizi igenico-sanitari, per un lasso di ore così lungo da rendere inidonei i locali della Scuola Secondaria di primo grado "Saverio Mercadante" allo svolgimento delle ordinarie attività didattiche, in condizioni di sicurezza igienica sanitaria".Per questo è stato firmato il provvedimento di chiusura della scuola nella giornata del 19 maggio.