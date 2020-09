Laboratori didattici al centro visite di Lamalunga

Al centro visite di Lamalunga (s.p. 157 per il Pulo, km 2) pure a settembre è tempo di laboratori didattici per i giovanissimi, adatti per la fascia d'età dai 5 agli 11 anni. Istruttivi e divertenti, rientrano nel programma "Altamura Summer Time" organizzato dal Comune e dalla rete museale dell'Uomo di Altamura per offrire, oltre alle escursioni e alle passeggiate in natura, dei momenti per fare conoscere la storia tramite la creatività.I laboratori si tengono ogni giovedì, alle ore 17.00. Info e prenotazione: centrovisitelamalunga@gmail.com o 340.2645147. Per accedere si paga un biglietto di 3 euro.Giovedì scorso i partecipanti sono entrati nell'affascinante mondo dei fossili di cui, peraltro, c'è una ricca sezione al centro visite di Lamalunga, nato come luogo per la fruizione a distanza del fossile di Lamalunga e nel tempo trasformato in un museo del carsismo.Giovedì 10 settembre di scena i "Vasai della preistoria". Grazie all'impiego di antiche tecniche di modellazione dell'argilla, verrà realizzato un vaso preistorico che i piccoli partecipanti potranno portare a casa.Giovedì 17 settembre "Esploriamo i minerali", laboratorio didattico per scoprire i segreti dei minerali che hanno affascinato l'uomo sin dalle epoche più antiche. Si farà l'osservazione di numerosi campioni dalle forme bizzarre e verranno approfondite le loro proprietà e caratteristiche fisiche. Ultimo appuntamento giovedì 24 settembre con gli antichi monili. L'esperienza prevede la realizzazione di monili ispirati ad oggetti di ornamento preistorici, con l'utilizzo di materiali naturali.