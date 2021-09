La sindaca presenta le dimissioni in consiglio comunale

La sindaca si presenta "dimissionaria" in consiglio comunale. Lo ha detto in apertura della seduta dell'assise nelle sue comunicazioni in cui ha presentato le dimissioni. Il suo intervento è stato un lungo sfogo."E' una decisione sofferta ma è frutto di una riflessione dopo un percorso di confronto"; ha detto. "Mi ritrovo di fronte ad alcune persone della mia maggioranza - ha aggiunto - che non vogliono continuare un percorso". La sindaca ha preso atto del venir meno dei numeri per la prosecuzione dell'attività di governo e di questo ha accusato 5 consiglieri comunali, 2 di Italia in Comune e 3 del Partito democratico di cui ha fatto i nomi (Cornacchia, Longo, Rifino)."Non ci sono più le condizioni per proseguire. Mi dimetto perché non ho più i numeri per andare avanti", ha detto ancora.Dal momento della presentazione delle dimissioni, decorrono 20 giorni per ritirarle. Ma, dalle sue dichiarazioni, la sindaca non intende farlo. Ha ringraziato i suoi collaboratori, gli uffici comunali e i cittadini che l'hanno rispettata per l'operato svolto. Queste le parole più significative dette in conclusione: "Auguro buon lavoro al commissario che verrà nominato al posto mio".Al termine del suo intervento, Rosa Melodia ha lasciato l'aula. La seduta è stata poi sospesa ma non c'è stata la ripresa dei lavori per mancanza del numero legale. Il consiglio comunale è già convocato per dopodomani.(Notizia in fase di aggiornamento)