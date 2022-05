Il Consorzio del pane Dop presenta il programma di lavoro

L'altro ieri, nel corso di un incontro al Comune, è stato presentato alla sindaca Rosa Melodia, al presidente della commissione agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli e ad alcuni assessori della giunta cittadina intervenuti, il nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura a Dop (denominazione di origine protetta), eletto durante l'ultima assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile.Primo elemento di novità e cambiamento emerso durante la presentazione, è stato notare l'importante componente femminile, presente all'interno del nuovo CdA. Infatti, oltre al neo eletto Presidente Lucia Forte (AD di Oropan SpA) altri due consiglieri, Tamborra Chiara (L'Oro degli Dei Srl), Sardone Paola (La Forneria delle Baguette di Sardone Paola), faranno parte, del nuovo organismo direttivo del Consorzio. Segno di una rinnovata apertura e coinvolgimento di tutti i protagonisti della filiera legata alla produzione del prodotto emblema della Città di Altamura. Gli altri consiglieri presenti all'incontro sono stati, i due vicepresidenti Lobifaro Domenico (Domenico Lobifaro) e Morgese Donato Antonio (Panificio Morgese Di Morgese Donato Antonio) e Forte Vito (Presidente di Oropan SpA), Denora Giuseppe (Denora Panificio 2000 srl), Morgese Donato Antonio (Panificio Morgese Di Morgese Donato Antonio) Lacalamita Francesco (Lacalamita Francesco), Mercadante Giovanni (Molino Ca.me.ma. Srl).E' stata, anche, l'occasione per illustrate, le linee guida del prossimo programma di lavoro condiviso dall'intero CdA, frutto della volontà di generare una progettualità che coinvolga tutti gli operatori della filiera."Ho accolto con piacere e grande spirito di collaborazione - ha detto la sindaca Melodia - la richiesta di un incontro da parte della presidente Lucia Forte per la presentazione del nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio e del programma di azioni previste. Da parte di tutte e tutti loro sono state evidenti la determinazione, la volontà di mettersi subito al lavoro e di fare bene per la crescita ulteriore del territorio. L'Amministrazione comunale garantisce il massimo supporto per ogni attività che il Consorzio vorrà intraprendere e, di concerto con lo stesso Consorzio e con l'intera filiera, intende costruire iniziative ed eventi a tema per la promozione della città e del nostro pane"."L'obiettivo è quello di creare un modello di sviluppo del nostro pane e del nostro territorio, che sia etico e sostenibile, in grado di creare valore aggiunto equamente distribuito a tutti gli attori della filiera del nostro pane", ha affermato Lucia Forte.