La Befana porta i saldi

Scattano i saldi invernali in tutta Italia. Nel 2020, contrariamente a quanto accaduto negli anni passati, in tutte le regioni d'Italia i saldi partiranno lo stesso giorno: 4 gennaio. Più varietà, invece, per quanto riguarda il termine delle svendite invernali: le date di chiusura dei saldi invernali 2020, infatti, oscilleranno tra la metà del mese di febbraio e il 31 marzo 2020.In Puglia la data di chiusura della stagione degli sconti è fissata al 28 febbraio.La stagione dei saldi in Italia è regolata da alcune norme specifiche: i negozianti, ad esempio, hanno l'obbligo di indicare sempre il prezzo originale dei prodotti in promozione, a fianco alla percentuale di sconto e al prezzo finale scontato. Inoltre, è possibile applicare gli sconti solo sui prodotti a carattere stagionale e ritenuti "di moda" (cioè quelli che hanno probabilità di subire un deprezzamento nell'eventualità in cui non vengano venduti durante la stagione). I prodotti in saldo, poi, devono essere esposte in aree separate rispetto alla merce non in promozione, per evitare che i clienti possano entrare in confusione.Accorgimenti anche per i clienti a cominciare dal conservare lo scontrino per eventuali sostituzioni e dall'acquisto dei capi in negozi di fiducia dove si conosce già il prezzo per evitare di incorrere in spiacevoli aumenti mascherati.E' bene ricordare, comunque, che la formula dei saldi è ormai da tempo snaturata. Non corrispondono più alle tanto attese svendite di fine stagione, con le code fuori dai negozi. E' l'effetto di formule di vendita come il black friday con cui già si praticano sconti elevati e della tendenza sempre crescente ad acquistare scarpe e capi di abbigliamento sulle piattaforme on line.