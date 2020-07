L'incrocio della morte sulla strada provinciale Altamura Corato

Questo pomeriggio, alle ore 16.30, in Cattedrale, si tengono i funerali dell'ingegnere Alfredo Striccoli, per tutti Dino. Il 69enne professionista altamurano, con trascorsi politici di consigliere comunale e assessore nella giunta Popolizio, è morto ieri mattina nell'incidente avvenuto all'incrocio della strada provinciale 238 Altamura Corato con la s.p. 159 per Gravina.Numerose le attestazioni di cordoglio alla famiglia, tra le quali un messaggio dell'amministrazione comunale. Striccoli era molto conosciuto e apprezzato per l'attività professionale e per le sue doti umane.Resta, però, la necessità di mettere in sicurezza quel punto con una rotatoria. Un progetto già esistente e già passato al vaglio del Comune di Altamura per la variante urbanistica e trasmesso alla Città metropolitana. Ora prevale l'indignazione per i tempi lenti. La progettazione dell'opera non è ancora conclusa.