Itt Nervi Galilei, docenti e studenti protestano

Accorati appelli dei docenti sui social. Proteste silenziose con flash mob degli studenti. Sono queste le reazioni della comunità scolastica dell'Istituto tecnico tecnologico (Itt) "Nervi Galilei" al decreto dell'ufficio scolastico per il trasferimento d'ufficio del dirigente scolastico Vitantonio Petronella, molto apprezzato dalla comunità scolastico. Da ieri Petronella dirige il primo circolo didattico "Don Pietro Pappagallo" di Terlizzi dove metterà a disposizione la sua lunga esperienza mentre al "Nervi Galilei" al momento non c'è una nuova guida.La comunità scolastica è certa: "Altamura viene privata di un bravo dirigente". Oltre alle iniziative degli studenti, una rappresentanza del Consiglio di Istituto, il personale scolastico, i genitori hanno già cominciato a scrivere lettere di sostegno e comunicati per chiedere la revoca del decreto."Pensavamo di aver toccato il fondo con l'emergenza pandemica in atto - sostengono i docenti in una lettera aperta - che ha sottratto a tutta la nostra comunità la bellezza della quotidianità scolastica imbrigliandoci in un asettico, ma giusto, protocollo; invece ci rendiamo conto oggi di quanto più profondo possa essere il baratro del disorientamento quando ci viene sottratto uno stabile punto di riferimento: il nostro Dirigente scolastico. Basiti apprendiamo del suo trasferimento ed increduli tutti i nostri sguardi si incrociano condividendo lo stesso interrogativo: "E ora"? Ci sentiamo come un fortino espugnato nel suo cuore pulsante, come una nave che, priva del suo nocchiere, è destinata alla deriva. I docenti e gli studenti insieme, oggi, adesso, con urlo sommesso chiedono di poter tornare a vedere ancora la porta della presidenza sempre aperta e dentro pronto ad accoglierci, ad ascoltarci ed a consigliarci un uomo indiscutibilmente ricco moralmente ed umanamente".Secondo i docenti, inoltre, "non è solo l'ITT "Nervi-Galilei" a perdere una persona di specchiata moralità, professionalmente rigoroso, trasparente in ogni decisione e appassionato servitore dello Stato, ma è tutta la città di Altamura che rimane priva di un esempio di onestà e dedizione al lavoro. A molti è apparso immotivato, ingiusto e irresponsabile trasferire il Dirigente di un Istituto con oltre mille iscritti, in un momento critico e difficile per il Paese e per l'intero comparto scuola. È come sostituire la ruota di una macchina in corsa: per quanto possa essere valida l'alternativa, lo sbandamento è inevitabile, speriamo non rovinoso. La comunità scolastica sente di aver perso un importante punto di riferimento e chiede a gran voce che il decreto venga ritirato o per lo meno sospeso fino alla fine dell'attuale anno scolastico, già segnato da tante, troppe difficoltà".