Insultata e minacciata dopo aver pubblicato foto con Berlusconi

Offesa, insultata e minacciata anche di morte dopo aver pubblicato una foto che la ritrae con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. E' quello che è accaduto a Lucia Diele, coordinatrice regionale di Forza Italia Giovani in Puglia. L'ignoto autore ha lasciato messaggi sui social , a commento della foto, ma c'è di. Dopo essere venuto a conoscenza del suo numero (non si sa come) le ha fatto molte telefonate dello stesso tono.La foto di Diele con Berlusconi è di domenica scorsa quando Berlusconi ha incontrato i coordinatori regionali di Forza Italia Giovani presso Villa Gernetto, sede dell'Università della Libertà, che aprirà a gennaio. Diele, sin da giovanissima, è una convinta sostenitrice di Berlusconi e la sua militanza l'ha portata alla guida della giovanile di Forza Italia. In questo ruolo è stata ricevuta domenica a Villa Gernetto per un confronto con Berlusconi. Un incontro in cui sono stati esaminati i futuri scenari politici in vista delle prossime elezioni."La coordinatrice della Puglia Diele - è il comunicato diramato dopo l'incontro - durante il colloquio con il presidente Berlusconi ha trattato diversi temi come giovani, futuro e territorio. Al centro della conversazione tra il leader azzurro e la giovane altamurana anche Altamura, il suo patrimonio culturale, artistico, storico ed enogastronomico quale leva identitaria per lo sviluppo turistico della città. Il Presidente Berlusconi ha rinnovato il suo interesse verso la città di Altamura e si è complimentato per la presenza delle numerose eccellenze imprenditoriali". E al termine dell'incontro Diele ha dichiarato: " Nonostante l'amicizia e la stima reciproca col Presidente Berlusconi è sempre emozionante interloquire e parlare di giovani e futuro con lui. Sono felice di aver potuto parlare della mia città, delle sue ricchezze e delle numerose realtà imprenditoriali di alto livello".Quindi la classica foto che, poi, è stata postata sui social. Ed è arrivata la sgradita sorpresa da parte dell'ignoto "odiatore". Tanto che la questione probabilmente avrà un seguito con una denuncia alle forze dell'ordine da parte della stessa Diele.Di contro Diele sta ricevendo oggi moltissima solidarietà sia ad Altamura sia da Forza Italia in Puglia e dal movimento nazionale Forza Italia giovani.