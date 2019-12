Social Video 2 minuti Insieme per alleviare la povertà

"Insieme per cercare di rispondere alle esigenze di un numero crescente di bisognosi".Questo l'obiettivo del vescovo Monsignor Giovanni Ricchiuti che ha recentemente chiamato al suo fianco i sindaci del territorio e gli assessori delegati ai Piani sociali di zona per studiare insieme strategie e azioni per rispondere ad un numero sempre crescente di bisognosi.Di seguito la video intervista realizzata con Monsignor Ricchiuti nella quale il vescovo spiega i dettagli del progetto.