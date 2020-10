Inizia il servizio della mensa scolastica

Oggi inizia il servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia di Altamura ed in alcune classi primarie dell'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco-Fiore". Quest'anno, per le esigenze Covid-19, è stato previsto un apposito protocollo per la sicurezza di tutti. I pasti vengono serviti con la modalità della mono-porzione per singolo bambino.Immutato il costo del servizio a carico delle famiglie. Si paga un buono di due euro. I blocchetti si acquistano presso i rivenditori autorizzati. Sono esentati dal pagamento i nuclei familiari in condizioni di disagio economico.E' in corso un appalto della durata di quattro anni scolastici (questo è il secondo), aggiudicato l'anno scorso all'associazione temporanea di imprese "Ferrara - Pastore" che ha gestito pure i precedenti appalti. Il capitolato in vigore prevede l'aumento dei prodotti biologici per cui oltre alla pasta, al riso, ai legumi, all'olio, alla passata di pomodori anche la frutta, il 20% delle carni, piselli, fagiolini, spinaci e minestrone surgelati saranno provenienti da coltivazioni biologiche.(foto di archivio)