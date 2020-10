Incidente sulla statale 96, l'ultimo saluto ad Angelica Centonze

Si sono tenuti ieri pomeriggio, presso la parrocchia del Santissimo Rosario di Pompei, i funerali di Angelica Centonze, la 17enne morta nel terribile incidente stradale di martedì scorso in cui ha perso la vita anche Domenico Angelastro, 18enne di Gravina La messa è stata celebrata dal parroco don Giuseppe Creanza che ha ricordato Angelica come una ragazza solare e responsabile.Studentessa dell'istituto alberghiero nel plesso in via Ruvo, Angelica frequentava la quarta classe del corso di cucina. Aveva una grandissima passione per l'equitazione. Il suo cavallo, insieme ad altri, è stato portato ieri davanti alla chiesa quando a conclusione del rito è stato letto un messaggio da parte di due amiche.