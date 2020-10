Incidente sulla statale 96, le vittime avevano 19 e 17 anni

Avevano 17 e 19 anni le due vittime dell'incidente stradale di ieri sera, sulla strada statale 96, avvenuto poco dopo le 19.30 nei pressi dell'ospedale della Murgia.Prima lo scontro, poi l'incendio in cui i due ragazzi sono morti: Domenico Angelastro, 19enne di Gravina, alla guida di una Fiat 600, e Angelica Centonze, 17enne di Altamura. I due giovani amici condividevano la passione per l'equitazione come i loro profili Facebook dimostrano.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale di Altamura.Secondo la dinamica, i due ragazzi erano a bordo di una Fiat 600 e procedevano sulla propria corsia di marcia. Per cause da accertare, è avvenuto un impatto con un suv che avrebbe invaso l'altra corsia. Dopo lo scontro, l'utilitaria con i due ragazzi a bordo si è ribaltata per poi prendere fuoco. Per le vittime non c'è stato nulla da fare, intrappolate nelle fiamme.Ferito il conducente del suv, trasportato in ospedale. Non è grave.Procedono ancora gli accertamenti sulle responsabilità di questa tragedia.