Incidente mortale sulla Altamura Corato, dinamica ancora da chiarire

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente di ieri mattina, sulla strada provinciale 238 Altamura Corato, dove ha perso la vita Luca Nagini, 35enne, di Domodossola (provincia di Verbano Cunio Ossola, in Piemonte). Era un grande appassionato ed esperto di moto; infatti collaborava con testate giornalistiche specializzate proprio sul motociclismo e sulla passione per le due ruote.Nagini stava seguendo il raduno automobilistico del team Lamborghini che stava effettuando un giro turistico in Puglia. Il gruppo aveva fatto tappa a Monopoli e Castel del Monte e stava viaggiando in direzione di Altamura, per dirigersi poi a Matera. Per la ricostruzione dell'accaduto procede la Polizia locale di Altamura, guidata dal comandante Maria Paola Stefanelli. Sono ancora in corso degli approfondimenti.I mezzi coinvolti sono tre: l'autocarro di un pastificio diretto a Corato mentre in direzione opposta, verso Altamura, viaggiavano una Lamborghini e la moto guidata da Nagini. La ricostruzione è ancora da verificare perché varie circostanze devono essere riscontrate. A cominciare dall'ipotesi che un presunto quarto veicolo avrebbe fatto un sorpasso azzardato all'autocarro, provocandone la perdita di controllo. Dunque, un elemento che non permette di dare certezza al quadro finora ricostruito.Sta di fatto che l'autocarro è stato trovato fuori strada, sul lato opposto rispetto al senso di marcia. La Lamborghini, probabilmente nel tentativo di evitare il mezzo, è uscito di strada sul proprio lato opposto. Incolpevole, in questa dinamica si è ritrovato Nagini. Nell'incidente è stato sbalzato e l'impatto al suolo è stato molto violento. Per soccorrerlo è intervenuta l'ambulanza del 118 da Gravina ma, all'arrivo dei medici, non è stato possibile salvarlo ed è stato constatato il decesso.Dopo l'incidente il corpo della vittima è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Altamura, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, nella straziante attesa per la famiglia.(notizia in fase di aggiornamento)