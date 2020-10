Incidente al solito incrocio della strada Altamura Corato

Un altro incidente all'incrocio della strada provinciale 238 Altamura Corato, all'intersezione con la s.p. 159 Gravina - San Giovanni. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi.Nel sinistro sono coinvolti un'automobile Passat e un autocarro. Dinamica e responsabilità dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.Stando alle prime informazioni, non ci sono conseguenze serie per le persone coinvolte. Per l'elevato numero di incidenti in quell'incrocio è stata progettata una rotatoria . E si spera di vederla concretizzata quanto prima.