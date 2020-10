Strada Altamura Corato, approvato il progetto per la rotatoria

La Città metropolitana di Bari, con una determina dirigenziale del settore viabilità, ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'intersezione tra la strada provinciale 238 (Altamura - Corato) e la strada provinciale 159 (Gravina - San Giovanni) e ha avviato la procedura per l'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori.Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria e di aiuole spartitraffico. Per questo sono destinati complessivamente 350.000 euro: l'importo comprende i lavori, l'iva, gli oneri per la sicurezza e per l'acquisizione delle aree, ecc., e si ridurrà a seguito dei ribassi offerti in sede di gara.Un punto molto pericoloso, nel tempo segnato da numerosi lutti. L'ultimo incidente è avvenuto il 22 luglio scorso e in esso è morto l'ingegnere Alfredo Striccoli A dare notizia dell'ultimo provvedimento è il consigliere regionale Enzo Colonna. "Molte volte ho sollevato il tema dell'urgenza di mettere in sicurezza quel maledetto incrocio, in cui si sono consumati numerosi incidenti, anche con tragiche conseguenze - dice -. Siamo dunque alle fasi conclusive di questa vicenda, dopo una lunga attesa per un intervento risolutore. Ho seguito e accompagnato questa procedura, passo dopo passo, negli ultimi quattro anni, con tutti i limiti imposti dal non aver alcun ruolo nella Città Metropolitana. Prima, sino all'approvazione, due anni e mezzo fa, del progetto definitivo da parte dell'allora Commissario prefettizio del Comune di Altamura, Vittorio Lapolla (che ringrazio ancora), ai fini dell'adozione della variante urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Successivamente, con costanti e periodiche interlocuzioni con le strutture della Città Metropolitana. Anni, i miei, di confronti, incontri, note e telefonate, sollecitazioni e aggiornamenti."Come ho più volte detto e scritto - sottolinea - si tratta di un'opera indispensabile: l'attuale conformazione della viabilità in quel punto non consente di percepire adeguatamente la presenza di due innesti viari. La realizzazione della rotatoria consentirà certamente ai numerosi autoveicoli che percorrono tale importante asse stradale di affrontare l'intersezione in condizioni di sicurezza e a velocità moderata".