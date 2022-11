Incendio nella notte, due auto in fiamme

Incendio nella notte, nel centro storico, nella parte retrostante la chiesa di San Nicola de' Greci. Due auto sono state notevolmente danneggiate da un incendio. Le fiamme si sono originate da uno dei due veicoli e si sono estese all'altro, che era parcheggiato nelle immediate vicinanze.Le fiamme hanno lambito le abitazioni circostanti in via Manfredi, a pochi passi dal corso Federico II di Svevia, minacciando anche i muri della chiesa.E' accaduto intorno alle ore 4. A dare l'allarme è stato l'addetto alla portineria del vicino hotel San Nicola che si è prodigato per limitare i danni ed evitare conseguenze peggiori: ha avvisato i proprietari delle altre auto, parcheggiate nelle vicinanze, e spostato altre. Nel contempo ha avvisato i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono intervenuti anche gli addetti della Teknoservice per ripulire la strada sporcata per effetto delle fiamme e del fumo.