Incendio in via Pordenone, la causa è dolosa

E' di natura dolosa l'incendio della notte tra venerdì e sabato in via Pordenone, angolo via Cassano. Da questo elemento si dipanano le indagini dei Carabinieri.Stando alla ricostruzione, è stata presa di mira una Fiat Panda, di proprietà di un residente. Il veicolo è stato distrutto dal fuoco. Le fiamme si sono propagate ad una "Fiat Altea", parcheggiata dietro la "Panda" e successivamente, a catena, ad una Fiat Punto che ha riportato meno danni.Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Altamura che hanno spento le fiamme e messo l'area in sicurezza e per le perizie. Proseguono le attività dei Carabinieri per definire l'accaduto nei minimi dettagli. Pure le immagini delle telecamere presenti nella zona potrebbero tornare utili. Qualcuno ha voluto colpire o dare un segnale al proprietario della Fiat Panda? Questo l'interrogativo che ora i militari si pongono. Le indagini partono da tale domanda.A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati nel cuore della notte dai forti rumori. "Abbiamo sentito dei boati, per la precisione tre", dicono quasi all'unisono. Qualcuno ha pensato pure all'esplosione di bombe carta. Gli scoppi, invece, provenivano dagli stessi veicoli raggiunti dalle fiamme, con l'esplosione di vetri o del vano motore. E più di uno poi non è riuscito a chiudere occhio.Il fumo sprigionato dalle fiammate ha lasciato i segni sulla palazzina del lato stradale in cui si è sviluppato l'incendio. Una lunga scia verticale nera è rimasta impressa sull'immobile. Quindi i danni non si limitano soltanto ai veicoli bensì pure alla facciata dello stabile dove, comunque, nessuna parte strutturale è stata interessata.