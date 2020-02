Incendio in un garage, distrutta un'auto

Una "Smart" è stata distrutta da un incendio che è avvenuto nel garage in cui il veicolo era parcheggiato, nel centro storico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.L'episodio è di ieri. Le fiamme, circoscritte all'interno del garage, e il denso fumo nero sprigionato hanno destato preoccupazione in un vicolo a ridosso di via Già Corte d'appello. Il movimento dei mezzi di polizia e dei vigili del fuoco è stato notato da molte persone che si sono anche fermate a guardare sia in piazza Duomo sia sul luogo direttamente interessato dalle operazioni.Stando ai primi accertamenti, l'incendio potrebbe essere partito dallo stesso veicolo, quindi si tratterebbe di cause accidentali. Proseguono le perizie.