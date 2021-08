Incendio in azienda plastica, preoccupa la nube nera

Preoccupa un incendio divampato questo pomeriggio in un'azienda produttrice di materiali plastici nella zona industriale di Altamura, in località Graviscella. Si è sviluppato un denso fumo nero, visibile a notevoli distanze.Sono in corso le operazioni di spegnimento. Al momento non ci sono notizie sulle cause.La sindaca Rosa Melodia ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre perché il fumo è arrivato anche nell'abitato, in particolare nei quartieri oltre la circonvallazione.La parrocchia del Santissimo Redentore ha annullato la messa all'aperto delle ore 20.00. Il parroco don Nunzio Falcicchio invita a restare in casa.(notizia in fase di aggiornamento)