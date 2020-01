Incendio distrugge auto sindaco Toritto, solidarietà da Altamura

Nella notte, poco prima delle 2, l'auto del sindaco di Toritto Pasquale Regina è stata distrutta da un incendio, di presunta origine dolosa. La Saab del primo cittadino di Toritto, avvocato, era parcheggiata per strada ed è stata avvolta dalle fiamme, poi spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Altamura. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso per capire se ci sia un nesso con l'attività professionale o con quella amministrativa di Regina, eletto sindaco nel 2018 con una lista di centrosinistra.''Piena solidarietà e vicinanza'' sono state espresse dal consigliere regionale Enzo Colonna (Noi a sinistra con la Puglia) per ''il vile attentato incendiario. Si tratta - aggiunge - di un gesto grave ai danni di un uomo delle istituzioni di cui conosciamo il grande impegno, svolto con serietà e competenza. Spero che sia fatta nel più breve tempo possibile, dalle forze dell'ordine, piena luce su un episodio grave in sé e ancor più perché consumato ai danni di un amministratore locale quotidianamente impegnato nella difficile cura degli interessi di una intera comunità''. Quindi l'invito alla comunità locale ''alla mobilitazione ampia e decisa di tutta la società civile''.Pure la sindaca Rosa Melodia, il presidente Dionigi Loiudice, la giunta ed il consiglio comunale esprimono solidarietà a Regina. In particolare la sindaca ha dichiarato: «Esprimo solidarietà e vicinanza a Pasquale Regina, Sindaco di Toritto, per il vile atto subito ai danni della sua auto, certa del lavoro di indagine delle forze dell'ordine. Continuo a ritenere che il dissenso si esprima attraverso il dialogo ed il confronto civile, ma mai con atti violenti ed intimidatori, perché la democrazia segue altri percorsi».