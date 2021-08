Incendio alla discarica de La Martella a Matera

Un improvviso incendio è divampato presso la discarica di rifiuti ubicata nei pressi della zona industriale de La Martella a Matera . Per domare le fiamme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del comune della città dei Sassi. Un incendio dalle cause sconosciute, con una intensa coltre nera che si è alzata minacciosa, mettendo a rischio la salute della popolazione. Per questa ragione visto che la nube sembra si stia spostando verso il centro abitato della città, la sindaca di Altamura Rosa Melodia, è tornata ad invitare la popolazione altamurana ad evitare le esposizioni ai fumi e a chiudere le finestre delle abitazioni.