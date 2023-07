Incendio all'ospedale Miulli di Acquaviva, non ci sono persone coinvolte

Non ci sono feriti. Cause in fase di accertamento

Un incendio è divampato questa mattina all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Non ci sono persone ferite o intossicate. L'allarme è scattato subito ed è stata disposta l'evacuazione degli ambienti comuni e del pronto soccorso.Da accertare le cause dell'incendio. Dalle prime informazioni, è avvenuto in uno dei piani interrati. Le fiamme hanno provocato un intenso fumo scuro che era visibile anche a notevole distanza.Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco.AggiornamentoL'incendio è stato spento. Non risultano danni alle strutture, a creare disagio e problemi è stato principalmente il fumo che si è diffuso anche negli ambienti ospedalieri.