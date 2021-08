Incendi, un'altra ferita al Parco dell'Alta Murgia

Un'estate disastrosa per il territorio dell'Alta Murgia. Dopo gli incendi al Pulo e Lamalunga ad Altamura (circa 30 ettari di bosco e terreni agricoli) e la devastazione del bosco comunale Difesa grande a Gravina (oltre 600 ettari percorsi dal fuoco in sei giorni drammatici), sta bruciando anche il bosco di Rogadeo a Bitonto. Un'area boschiva vicina ai territori di Quasano e di Altamura.Sono in corso le operazioni di spegnimento. Sono intervenuti due mezzi aerei. A terra stanno lavorando i vigili del fuoco, gli operai dell'Arif mentre le indagini sono a cura dei carabinieri del reparto Parco nazionale dell'Alta Murgia. Si teme un danno ambientale per alcune decine di ettari.