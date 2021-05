Inaugurata una nuova comunità educativa per minori

Si è tenuta ieri la giornata di inaugurazione di una nuova comunità educativa per minori, "Una vita a colori". Nella sede in via Castelli lo staff, guidato dalla presidente Lucia Ardino, ha accolto i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini interessati a conoscere le attività. La gestione è a cura di "Ohana srl".La struttura, come spiega la presidente nella carta dei servizi, "è un servizio educativo che si colloca all'interno della rete dei servizi del territorio, operando a stretto contatto ed in sinergia con i Comuni di appartenenza degli ospiti, il Tribunale dei minori e i Servizi Socio Sanitari di riferimento".Presso il centro possono essere accolti minori, di età compresa fra i 3 e i 18 anni, con "situazioni di disagio personale e/o familiare pregiudizievoli per la loro serena crescita psicofisica e la loro realizzazione". La missione della comunità "Una vita a colori" è di "accogliere ogni minore che, per un periodo della propria vita, ha la necessità di vivere in un ambiente alternativo alla propria famiglia di origine, trovando uno spazio fisico e psicologico accogliente con connotazioni di tipo familiare. Le figure adulte di riferimento, educatori professionisti, si pongono l'obiettivo di trasmettere un modello educativo stabile in cui le relazioni affettive siano serene, tutelanti e rassicuranti e si costruiscano attraverso la condivisione della quotidianità, in un momento molto delicato nel percorso di crescita e maturazione di ogni minore".