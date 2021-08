S'impenna il costo della semola, aumenta il prezzo del pane

Brutte notizie per i consumatori. Dopo Ferragosto, il pane costerà di più nei panifici della città che stanno per fare un adeguamento dei prezzi a causa di un incremento dei costi, particolarmente quello della semola rimacinata di grano duro.A differenza di quanto avviene nell'edilizia - settore in cui i prezzi sono aumentati per le riprese accelerate delle economie a seguito della pandemia - nel caso del pane si è verificato un tracollo della produzione cerealicola, determinato soprattutto dagli andamenti climatici dell'annata agraria.Il costo della semola è in costante incremento e con i contratti attuali è del 40 per cento in media. Una tendenza che potrebbe anche peggiorare con un ulteriore aumento dei costi. Infatti la campagna cerealicola nazionale è stata disastrosa, con rese molto basse. Lo stesso si profila anche per le campagne dei grani esteri. Tutto questo comporta una scarsità di grano presente sul mercato. Così la conseguenza, nella dinamica domanda-offerta, è l'aumento del prezzo.I panifici corrono ai ripari con un adeguamento dei prezzi. Ovviamente, nel libero mercato, ciascuno si muove in autonomia, stabilendo il proprio listino. Ma i problemi sono comuni. Quindi dalla prossima settimana, già da lunedì, in molti panifici il prezzo del pane al chilogrammo salirà di 50-60 centesimi, passando da 2 euro a 2,50-2,60, quindi il 30 per cento. Il mezzo chilogrammo aumenterà di trenta centesimi, da 1,10 a 1,40 euro. Rialzo anche per pane Dop (costa alcune decine di centesimi in più), panini e altri prodotti di panificazione. E tutto costerà di più non solo nei panifici di Altamura ma sull'intera rete commerciale nazionale dei prodotti da forno altamurani.Un aumento che certamente pesa, soprattutto per le famiglie con redditi bassi, trattandosi di un bene di prima necessità.Si può evitare questo "caro pane"? Secondo gli addetti ai lavori non è possibile perché si tratta di un adeguamento ad un incremento dei prezzi. Con la speranza di non doverli ritoccare ancora visto che le oscillazioni del prezzo delle farine sono molto veloci. Si teme che questa tendenza possa proseguire anche nei prossimi anni.Sicuramente un fatto che farà molto parlare e discutere e che Altamuralife seguirà costantemente.