Impedisce circolazione stradale e fa rissa, denunciato

Sono diventati virali i video di alcuni disordini avvenuti ieri in piazza Zanardelli e in piazza Duomo per disturbo alla circolazione stradale e per rissa. Fatti con un comune denominatore: il giovane protagonista (in negativo) è sempre lo stesso. Fermato dai carabinieri per il disturbo ai veicoli, a cui sbarrava la strada con una transenna, il giovane è stato denunciato ed è a piede libero.Da verificare ancora quale sia lo stato di salute del denunciato.Sulla vicenda interviene il deputato della Lega Rossano Sasso con un comunicato."Da due giorni - dice - un ragazzo in evidente stato di alterazione sta seminando il panico nella nostra città, importunando, bloccando strade e prendendo a pugni passanti. Ha persino profanato con un gesto orrendo la nostra Cattedrale, simbolo del nostro credo e della nostra identità. I Carabinieri di Altamura hanno proceduto al suo arresto e lo hanno denunciato alla magistratura, che però non ha ritenuto opportuno prolungare il suo stato di fermo."A questo punto - aggiunge - mi chiedo se non sia opportuno prevedere un trattamento sanitario obbligatorio, per evitare che questo personaggio possa fare del male prima di tutto agli altri e poi a se stesso. Il T.S.O. viene disposto dal sindaco del comune (il sindaco è la massima autorità sanitaria di un Comune) presso il quale si trova il paziente, ragion per cui chiedo la cortesia al Sindaco quanto meno di informare la cittadinanza, e poi eventualmente di agire, per evitare che il personaggio in questione possa fare male ad altri Altamurani. Altamura sempre più sporca ed insicura, la nostra città merita maggiore rispetto".