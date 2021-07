Guida sotto l'effetto di droga e provoca incidente

Un 20enne di Altamura è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Pisticci per aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e aver provocato un incidente stradale. Disposta nei suoi confronti anche la sanzione del ritiro della patente.L'attività dei militari è stata svolta nei giorni scorsi, nell'ambito di servizi di controllo del territorio predisposti anche al fine di monitorare i flussi di vacanzieri sul litorale metapontino e sulle strade che conducono alle località di mare. In tutto i carabinieri della Compagnia di Pisticci hanno arrestato due persone su distinti provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, denunciato altre due sorprese alla guida di auto in stato di alterazione psico-fisica (tra cui l'altamurano 20enne) e segnalato, infine, tre alla Prefettura di Matera per possesso di sostanze stupefacenti.I controlli sulla costa jonica sono decisamente intensificati in questo periodo dell'anno.