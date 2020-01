Il grande Leo Gullotta al Teatro Mercadante di Altamura

Domenica 5 gennaio (con doppio spettacolo alle 17.30 e alle 21.00) e lunedì dell'Epifania (ore 21.00) al Teatro Mercadante di Altamura è protagonista Leo Gullotta con il testo pirandelliano "Pensaci, Giacomino". Per il celebre attore è un gradito ritorno ad Altamura dove si è presentato nel 2015 con la commedia "Spirito Allegro". Questa volta è in scena, sempre per la regia di Fabio Grossi, in un ruolo più impegnato, tratto da Pirandello.In scena pure Liborio Natali, Rita Abela, Federica Bern, Valentina Gristina, Gaia Lo Vecchio, Marco Guglielmi, Valerio Santi e Sergio Mascherpa. Scene e Costumi: Angela Gallaro Goracci. Musiche: Germano Mazzocchetti. Luci: Umile Vainieri. Regista Assistente: Mimmo Verdesca.Lo spettacolo rientra nella rassegna "Mettiamoci in Prosa" nell'ambito della Stagione 2019-2020 "Vivo in teatro" del "Mercadante". Info: 080.3101222 - www.teatromercadante.com - box office in via dei Mille 159."Pensaci, Giacomino" nasce in veste di novella del 1915 per poi avere la sua prima edizione teatrale, in lingua, nel 1917. Tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, gli assiomi pirandelliani sono presenti in questa opera. Un testo di condanna, condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e del bigottismo e sempre pronto ad esibirsi. La storia racconta di una fanciulla che rimasta incinta del suo giovane fidanzato non sa come poter portare avanti questa gravidanza, il professore Toti pensa di poterla aiutare chiedendola in moglie e potendola poi così autorizzare a vivere della sua pensione il giorno che lui non ci sarà più. Naturalmente la società civile si rivolterà contro questa decisione, anche a discapito della piccola creatura che nel frattempo è venuta al mondo. Come tutti i grandi testi di Pirandello, pure questo, pur parlando della società di un secolo fa, può benissimo essere letto in ottica contemporanea.Si tratta di un altro appuntamento di eccezione al Teatro Mercadante, restaurato e riportato allo splendore dalla società di cui è amministratore unico Vito Barozzi, con il sostegno di numerosi sponsor.La Stagione teatrale del "Mercadante" è molto ricca. In cartellone nomi molto noti al grande pubblico e personaggi del mondo televisivo (come da programma visionabile in questa pagina).La Stagione 2019-2020 "Vivo in teatro" del "Mercadante" è firmata dalla direzione artistica di Silvano Picerno e dal comitato organizzativo composto da Vito Barozzi e Filippo Angelastri.