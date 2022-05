Il Comune si tinge di viola per la giornata delle Mici

Il 19 maggio di ogni anno si celebra il World IBD Day – Giornata Mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino (MICI). In oltre 50 paesi nel mondo, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione delle persone che convivono con la malattia di Crohn e la colite ulcerosa questa giornata si "illumina di Viola", il colore simbolo delle MICI.Forse non tutti sanno che chi soffre di queste patologie patisce non solo un danno a livello fisico, ma anche una riduzione drastica delle proprie capacità lavorative e relazionali. A causa della pandemia, i riflettori si sono accessi sul COVID-19, lasciando in ombra e spesso nella solitudine le persone affette da altre malattie."E' importante, ora più che mai, far sentire la vicinanza alle persone colpite da queste patologie e sensibilizzare ulteriormente la popolazione. Una realtà, quella delle MICI, non facile da far comprendere, ecco perché è fondamentale questa iniziativa", afferma l'associazione M.I.Cro.Italia ODV che ha proposto un'incisiva campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale per far comprendere alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini dell'importanza della presa di coscienza e di conoscenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. L'importanza di aiutare chi ne è ignaro su cosa sono le MICI, su come spesso rendono difficile ed addirittura invalidante la vita di chi ne è affetto, e la necessità di avere Istituzioni più attente e vicine alle reali esigenze dei pazienti.Ogni anno sempre più Regioni e Comuni aderiscono alla nostra campagna illuminando di viola un monumento simbolo della Città, un palazzo storico o la sede della civica Amministrazione. Per un giorno intero è il colore viola che racconta e parla di noi.Quest'anno hanno già aderito: Comune di Castione di Andevanno (Prov. Sondrio), Comune di Padova, Comune di Brindisi, Comune di Cannara (Prov. Perugia), Comune di Foligno, Comune di Verona, Comune di Turi, Comune di Modugno, Comune di Altamura, Regione Puglia, Citta' Metropolitana di Bari, Comune di Trieste, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Garda (Vr), Comune di Miane, Comune di Bari, Comune Dell'Aquila, Comune di Treviso, Comune di Modena, Comune di Barletta, Comune di Venezia, Comune di Laterza, Comune di Crotone, Comune di Caltanissetta, Comune di Lecce, Comune di Poggiorsini, Comune di Pisa, Comune di Ferrara, Comune di Savona, Monopoli, Casamassima, Gravina, Potenza, Desenzano del Garda, solo per citarne alcune.Un appuntamento ed una data importantissima per medici, pazienti ed associazioni dove potersi confrontare sulle iniziative nel campo della ricerca, dell'informazione e del sociale.Ad Altamura a tingersi di viola stasera sarà Palazzo di Città, con l'amministrazione comunale che ha deciso di patrocinare l'iniziativa.