Il cinema è sotto le stelle

Dopo lo stop prolungato per l'emergenza sanitaria, riparte il cinema ad Altamura. Il giardino del Monastero del soccorso, in piazza Resistenza, è stato trasformato in un'arena per il cinema all'aperto. Stasera inizia la programmazione e per il primo titolo del cartellone è stato scelto il "Pinocchio" di Matteo Garrone, girato anche ad Altamura, in interni, nella zona di Jesce.Si tratta di un progetto del Comune, del multicinema teatro Mangiatordi, del cinema Grande, del Gal Terre di Murgia, con il patrocinio della Regione, in collaborazione con la Pro Loco, con MovieMent, Obiettivo successo e Formiche Verdi Cineclub. Le proiezioni andranno avanti sino a venerdì 31 luglio. Stasera sono in programma la presentazione dell'iniziativa (20.30) e la proiezione (21.00).Sono rispettate le prescrizioni previste dai protocolli anti-contagio Covid19. Informazioni sui canali social delle due sale cinema altamurana. Unendo le forze, insieme alla Pro Loco e agli enti locali, si è deciso di unificare la programmazione in un cinema all'aperto. Si parte con "Pinocchio" in cui, oltre ai set murgiani e pugliesi, figurano varie comparse altamurane.