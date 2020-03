I tesori di Altamura in tv con Mario Tozzi

I tesori archeologici e paleontologici di Altamura e un incontro "ravvicinato" con l'Uomo di Altamura sono tra i luoghi del Parco nazionale dell'Alta Murgia che stasera (a partire dalle ore 21.45) si potranno ammirare in tv, su Rai 3, con la puntata di "Sapiens", programma condotto dal geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi.Puntata dal titolo "La Grande Storia di (quasi) tutto- Dall'inizio del tempo a noi", girata appunto ad Altamura ed in altre località dell'area protetta.Per Altamura, saranno mostrate immagini della cava delle impronte dei dinosauri, del Pulo di Altamura e immagini in esclusiva all'interno della grotta di Lamalunga dove nel 1993 sono stati rinvenuti i resti dell'Uomo di Altamura.È prevista anche una seconda parte la cui messa in onda sarà comunicata nelle prossime settimane.