I rosoni di Puglia da candidare al patrimonio Unesco

La giunta regionale della Puglia ha deciso di stanziare contributi regionali straordinari, indicando le linee di attuazione, per la promozione dei "rosoni di Puglia" e del "barocco leccese", ai fini del riconoscimento come patrimonio Unesco.Si tratta dell'avvio di una proposta che mette insieme alcune specificità dei monumenti sacri della Puglia. L'iter è lungo e questo è il primo passo.L'Unesco è l'agenzia delle Nazioni Unite (Onu) che si occupa di educazione, scienza e cultura e, in base agli scopi fondativi, contribuisce alla costruzione della pace attraverso la cooperazione internazionale in materia di istruzione, scienza e cultura. Molto ambito, in tutto il mondo, è la lista del patrimonio dell'umanità in cui si riconoscono i monumenti, le tradizioni e le culture da valorizzare, conservare, proteggere.