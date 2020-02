I muri della scuola per la "street art"

Le biblioteche di comunità, gli spazi e le pratiche per l'innovazione sociale in Puglia. Sono i temi al centro di un convegno in programma domani presso "Agorateca", inaugurata il 12 giugno, e quindi è l'occasione per tracciare un bilancio dei primi sei mesi di attività. Nello stesso giorno sarà inaugurata l'opera di street art "Frontiere" in cui è stato coinvolto l'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore", struttura ospitante l'Agorateca (in via Lorusso, sede del plesso "Fiore).Alle 17.30 si terrà una tavola rotonda a cui parteciperanno il presidente della Regione Michele Emiliano, il consigliere regionale Enzo Colonna, la dirigente scolastica Eufemia Patella e Mino Vicenti, referente dell'associazione Link, soggetto gestore della biblioteca altamurana. Sarà occasione anche per confrontarsi sulle misure legate alla gestione degli spazi dedicati alla cultura, alla riqualificazione del territorio e alle buone pratiche in atto.Nel corso della serata verrà inaugurata "Frontiere", opera di street art realizzata con un finanziamento della Regione. L'opera è stata realizzata dagli artisti altamurani Donato Lorusso, Marco Forte e Sario De Nola (a cui ha dato supporto anche Mattia Pellegrino), selezionati dall'associazione sportiva dilettantistica e culturale "Sk8ong Team", che vantano già numerose collaborazioni ed esposizioni sulla "urban art". Già nel nome, l'opera indica le sue finalità, figurativamente espresse nell'abbattimento di barriere e nel superamento di confini, con un'ideale apertura all'abbraccio tra i popoli.Per la realizzazione dei "murali artistici" importante è stato il contributo degli alunni della scuola primaria e secondaria: questa innovativa modalità progettuale, infatti, ha previsto il coinvolgimento più ampio possibile di giovani studenti. Un modo divertente e creativo per la riqualificazione di muri e spazi esterni dell'istituto. La fase più dinamica e coinvolgente è stata certamente quella della realizzazione materiale dell'opera, che ha seguito la parte preparatoria supervisionata da parte dei docenti coordinatori coinvolti (Angela Marvulli, Teresa Caminiti, Margherita Milano). Un contributo alla realizzazione del progetto, inoltre, è stato dato dai docenti Vito Losurdo e Giammarino Giacomobello, che hanno curato la domanda di candidatura all'avviso regionale, e da Silvia Losurdo, supporto al responsabile unico del procedimento.