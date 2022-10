3 foto Giornata Mondiale dell'Alimentazione

Quest'anno la Giornata Mondiale dell'Alimentazione si celebra in un momento caratterizzato da molte sfide globali, tra cui la pandemia in corso, conflitti armati, cambiamenti climatici, rincaro dei prezzi , che hanno ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale e sulla malnutrizione. La Giornata Mondiale dell'Alimentazione fa appello alla solidarietà globale e all'azione collettiva per far sì che non venga lasciato nessuno indietro, nel corso della trasformazione di sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, sostenibili e resilienti per ottenere una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore.Nello spirito della Giornata Mondiale dell'Alimentazione e del tema di quest'anno gli alunni e Docenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Nervi-Galilei indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria guidato dal Dirigente Scolastico Prof. Vitantonio Petronella, hanno trattato ed elaborato il tema " Non lasciare nessuno indietro" proprio della Giornata Mondiale dell'Alimentazione attraverso attività di laboratorio e workshop che ha visto al centro l'alimento soprattutto l'alimento del nostro territorio murgiano, mediterraneo, sotto l'aspetto produttivo, gastronomico, salutistico. Il tutto è avvenuto ieri 17 ottobre nell'atrio del Monastero del Soccorso ad Altamura che ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di giovani della Scuola Primaria e di Scuola Media di 1° grado del nostro territorio e di un folto pubblico di cittadini incuriositi e attenti alle spiegazioni dei lavori di ricerca svolti dai giovani impegnati, entusiasti e gioiosi come solo i giovani sanno dare.