Gianluca è tornato a casa. Concluse le ricerche

Gianluca è tornato a casa. Finisce bene la vicenda del ragazzo altamurano, minorenne, che non rientrava da due giorni. Si sono quindi concluse le ricerche che hanno visto attivamente impegnati i Carabinieri.La vicenda è diventata di dominio pubblico per l'appello del fratello sui "social" a dare notizie e aiuto nel rintracciare il ragazzo.E' stato lo stesso fratello a comunicare, sempre su Facebook, che il ragazzo è tornato a casa.Gianluca è sempre stato ad Altamura, come riscontrato dai Carabinieri attraverso le indagini tecniche sull'utenza telefonica. Inoltre, prima che rientrasse a casa, è stato visto con qualche amico. Per le ricerche sono state esaminate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei luoghi solitamente frequentati dal ragazzo. Non ci sono mai stati timori per la sua salute né ipotesi che potesse essere successo qualcosa di brutto.Con il ritorno a casa, ora la vicenda torna nella sua dimensione naturale, quella privata. Tante persone sono state in apprensione per la notizia e ora si tira un bel sospiro di sollievo. E chiaramente torna la serenità nella famiglia coinvolta a cui è stata testimoniata una grandissima vicinanza, con tanta buona volontà a fare qualcosa di utile per rintracciare Gianluca.Notizia in aggiornamento