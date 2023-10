"Viaggio nel geoparco" con il Festival N Stories

Un viaggio nel geoparco dal 13 al 22 ottobre. Dopo l'anteprima primaverile, torna il Festival N*Stories in versione autunnale. L'evento culturale dell'Associazione Il Vagabondo si propone di promuovere la cultura del turismo nelle Murge, coinvolgendo, nelle sue attività e incontri, operatori turistici, istituzioni, comunità locali, dedicando spazio anche ai giovani.Il Festival N*Stories si pone come il giusto contesto in cui affrontare le tematiche legate alle potenzialità e alle criticità del turismo, preparando le comunità e gli operatori locali a cooperare in maniera virtuosa per valorizzare e salvaguardare il proprio territorio. La partecipazione attiva è stimolata attraverso laboratori creativi e sul turismo, incontri e tavole rotonde, giochi, attività dedicate al benessere e al confronto creativo.Il tema perno della settima edizione del Festival N* Stories, è il "Viaggio nel Geoparco", declinato nelle tre sezioni turismo, creatività, giochi caratterizzanti le attività dell'Associazione Il Vagabondo. Un festival che si dipana attraverso tra Altamura, Gravina e Matera. Il festival è iniziato oggi a Matera, con il gioco "Detective al museo nazionale", in collaborazione con l'associazione materana Giallo Sassi, e sta proseguendo ad Altamura, nell'ex monastero di Santa Croce questo pomeriggio per il laboratorio turistico "Digital marketing operativo: impara a usare Google Ads" (la seconda parte del laboratorio si terrà domani). Lo stesso sabato pomeriggio, questa volta a Matera, per la sezione giochi, ci sarà il larp da camera "Fino al capolinea".Martedi 17 ottobre, invece, a Gravina, presso le Officine Culturali "Peppino Impastato", alle 18 si terrà l'incontro Capitali della cultura: percorsi e prospettive. Interverranno Agostino Riitano (direttore Pesaro 2024), Giovanni Padula (fondazione Matera-basilicata 2019), Angela Masi.Il resto del programma, con dettagli, informazioni su costi e prenotazioni, è consultabile sul sito: www.festivalnstories.it