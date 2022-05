Galleria su statale 96, quando la riapertura?

Incontro in Prefettura. Numerosi disagi per il protrarsi dei lavori

Scade il 31 maggio l'ordinanza dell'Anas con cui chiude il tratto della strada statale 96, in territorio di Gravina, per i lavori alla galleria Salsa. Il cantiere dura da un anno anche se il termine inizialmente preventivato era di sei mesi. Poi ci sono state due proroghe.L'altro giorno si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Bari. Il Comune di Gravina ha segnalato il continuo attraversamento del centro abitato da parte dei mezzi a cui viene indicato il percorso alternativo. Le conseguenze sono aumento del traffico, inquinamento e danni al manto stradale.Disagi anche per coloro che da Altamura, per lavoro o altre necessità, devono spostarsi in direzione di Irsina - Potenza e che scelgono la viabilità provinciale.L'ordinanza di chiusura dell'Anas attualmente in vigore scade fra qualche giorno. Bisogna capire se ci sarà un'altra proroga (la terza) o se finalmente la strada sarà riaperta al traffico.