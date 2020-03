Fiducia e cooperazione per rilanciare l'economia

"Vorrei esprimere il mio personale orgoglio per il Nord Italia e la sua popolazione che non si ferma davanti a nulla e che sta gestendo la crisi sanitaria con consapevolezza e molto senso del dovere. Le persone sono impegnate a far ripartire l'economia, pur nel rispetto delle indicazioni delle autorità: il nostro Paese ha regioni bellissime e molto produttive e noi imprese non dobbiamo limitare gli scambi e le attività, ma restare uniti e fare squadra. Viva l'Italia che lavora per creare lavoro. Viva l'Italia che sa sempre fare la cosa giusta."Con queste parole Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani SpA, l'azienda pugliese fiore all'occhiello dell'innovation food, lancia al mondo dell'imprenditoria italiana il proprio messaggio positivo e di solidarietà, invitando a riflettere su quanto restare uniti, da Nord a Sud, sia fondamentale per contrastare la crisi in corso e per rimettere in moto l'economia, in un momento in cui il Paese, a causa dell'emergenza Coronavirus, sta attraversando un momento non facile nel quale soprattutto il Nord Italia è messo a dura prova.Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2004 nella produzione di pasta senza glutine di alta qualità. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, quinoa, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: cinque linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 900 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più sostenibile.