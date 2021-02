Fiamme nella notte, un'auto a fuoco

Un'auto è stata distrutta dalle fiamme questa notte ad Altamura per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri che stanno effettuando delle verifiche sull'accaduto.L'episodio è avvenuto in via Nola, nei pressi di viale Padre Pio. In fiamme una Audi Q3 parcheggiata davanti ad un'abitazione. Il veicolo è stato interamente avvolto dal fuoco.L'allarme è stato dato dai residenti, preoccupati per l'accaduto. Al momento nulla viene escluso sulla possibile causa.