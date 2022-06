Fiamme nel Parco dell'Alta Murgia, Canadair in azione

Fiamme nel Parco dell'Alta Murgia. E' il primo incendio di una stagione che si prevede rovente. L'area colpita dal fuoco è quella del bosco Quarto, in territorio di Toritto (frazione di Quasano), zona di elevato valore naturalistico e paesaggistico.E' stato necessario l'intervento di un Canadair per tenere sotto controllo e domare l'incendio, grazie ad una serie di lanci in sorvolo. L'azione dall'alto ha facilitato l'opera degli uomini a terra (vigili del fuoco, operai regionali dell'agenzia forestale, protezione civile). Le attività sono ancora in corso ma a quanto pare la situazione è sotto controllo. Ancora da effettuare la stima dei danni. E bisogna anche comprendere quale sia stata l'origine dell'episodio.La situazione è stata monitorata anche in territorio di Altamura.